В Торезе из гранатомета взорвали здание СБУ: опубликовано видео

Во время взрыва никто не пострадал.
Сегодня, 1 июня в Торезе Донецкой области из гранатомета было взорвано местное отделение Службы безопасности Украины.
Об этом передают "Новости Донбасса".
"По зданию СБУ был произведен выстрел, предположительно из ручного гранатомета РПГ "Муха", - сообщает издание.
При этом, по данным журналистов, во время инцидента никто не пострадал.
Ручной противотанковый гранатомет "Муха" предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника, пишет Украинская правда.
Он также может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа.
Кроме вышесказанного добавим, что сейчас в Торезе Донецкой области орудуют пророссийские террористы.
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Видео: torezinfo