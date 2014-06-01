В Торезе из гранатомета взорвали здание СБУ: опубликовано видео

Сегодня, 1 июня в Торезе Донецкой области из гранатомета было взорвано местное отделение Службы безопасности Украины.

Об этом передают "Новости Донбасса".

"По зданию СБУ был произведен выстрел, предположительно из ручного гранатомета РПГ "Муха", - сообщает издание.

При этом, по данным журналистов, во время инцидента никто не пострадал.

Ручной противотанковый гранатомет "Муха" предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника, пишет Украинская правда.

Он также может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа.

Кроме вышесказанного добавим, что сейчас в Торезе Донецкой области орудуют пророссийские террористы.

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Видео: torezinfo