Атаки террористов на Луганщине: взорвана РЛС, захвачены 40 автоматов

В субботу, 31 мая, в Луганской области террористы напали на две воинские части ВСУ. В одной из них применив автоматы и гранаты, нападающие вывели из строя радиолокационную станцию. В другой части захвачены здания и более 40 единиц стрелкового оружия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщает "Инсайдер".

По информации прокуратуры, среди украинских военнослужащих пострадавших нет.

"Сейчас прокуратурой по факту уничтожения РЛС открыто уголовное производство по ст. 113 (диверсия). По факту захвата военной части открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (теракт). Также решается вопрос ответственности военных должностных лиц за нарушение требований законодательства по организации хранения оружия, боеприпасов и другого военного имущества", - сообщили в прокуратуре.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 31 мая пограничники отбили нападение террористов на отдел пограничной службы "Дьяково" в Луганской области.