В Раде на деньги Курченко и Арбузова создали межфракционное объединение - СМИ

1 июня 2014, 17:59

За вхождение платили 375 тыс. долл. и еще 200 тыс. – ежемесячно.

Сергей Курченко заплатил "За мир..." в Раде

14 мая в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "За мир и стабильность", формальным лидером которого стал регионал Виталий Грушевский. Как оказалось объединение стало проектом "кошелька" "семьи" Сергея Курченко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает УНИАН.

К финансированию образования также имеют отношение бывшие высокопоставленные чиновники из окружения экс-президента Виктора Януковича, а ныне – беглые министры Сергей Арбузов и Александр Клименко.

В частности, говорится, что в объединение "За мир..." тогда вошли 14 нардепов. Однако назвали имена лишь регионалов Владимира Олийныка и Елены Бондаренко. А остальные, мол, не захотели называться. Почти сразу выяснилось, почему: не удалось скрыть информацию о том, что одним из финансовых вдохновителей этого проекта оказался Курченко.

По данным источников УНИАН, на данный момент к межфракционному объединению, кроме упомянутой троицы, примкнули и другие депутаты: Юрий Самойленко, Владислав Лукьянов, Сергей Кальцев, Александр Дудка, Евгений Балицкий, Геннадий Бобов, Виктор Тихонов, Валентина Лютикова, Сергей Горохов, Владимир Струк, Григорий Смитюх, Николай Демянко, Евгений Мураев, Екатерина Ващук и Таисия Повалий. Так же, как сообщают источники агенства, переговоры о присоединении к "замировцам", ведут Александр Ефремов и Анна Герман.

По имеющимся сведениям, за вступление в новое образование нардепы получали по 375 тыс. долларов с условием дальнейшей ежемесячной помощи в 200 тыс. долларов, утверждает информагентство.

Идейным архитектором проекта является Владислав Сурков - бывший замглавы АП России и нынешний кремлевский "куратор Украины", после "секретных" визитов которого в нашу страну (14 февраля, по данным российских СМИ) в центре Киева началась кровавая бойня.

Напомним, Грушевский - это тот самый нардеп, который долго и тщательно обосновывал необходимость принятия диктаторских законов 16 января, но, потом, вышел из фракции ПР 22 февраля. Якобы заиграла совесть - после массовых убийств в центре Киева. Тогда Грушевский даже потребовал со сцены Майдана найти виновных в смертях и провокациях. И даже объявил о намерении покинуть ряды Партии регионов. Но уже 8 апреля Грушевский вернулся во фракцию ПР.

Ранее "Главред" со ссылкой на СМИ сообщал, что в Раде создается фракция Путина. Автором проекта является Виктор Медведчук, а лидером объединения и доверенным лицом Медведчука является Нестор Шуфрич. За вступление во фракцию единовременно выдается 2 млн долларов, также членам этого объединения обещают ежемесячную плату за лояльность.

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Рада Курченко объединение Клименко Арбузов деньги Януковича Грушевский
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