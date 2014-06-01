Пограничники объяснили причину прорывов российских наемников в Украину

Глава Госпогранслужбы Николай Литвин заявил, что в Донецкой и Луганской областях нет органов госвласти, правоохранительных и оборонных органов, поэтому только Пограничная служба охраняет и обороняет рубежи.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Интер", сообщает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, почему террористы и боевики почти ежедневно пробиваются через границу с Украиной, Литвин заметил: "Каждую ночь у нас столкновения с наемниками, бандитами, сепаратистами, которые пытаются пересечь границу и блокируют наши подразделения, пункты пропуска, нападают на наши пограничные наряды".

"Мы перешли от охраны к обороне, у нас каждый день - столкновения с боевиками, в том числе - с гражданами РФ. 30 мая мы остановили большую колонну с РФ, были убиты 5 боевиков и остановлена ​​большая партия оружия, которую перевозили на 3 автомобилях", - добавил Литвин.

Ранее "Главред" сообщал, что Литвин рассказал: ближайшее время граница Украины с Россией будет существенно усилена.

Фото: dpsu.gov.ua