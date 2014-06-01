Комбат "Донбасса" назвал условие окончания АТО за месяц

Командир добровольческого батальона спецназа "Донбасс" Семен Семенченко опасается, что антитеррористическая операция на Донбассе может продлиться около года, если не перекрыть каналы поставок оружия и диверсантов из России.

Об этом он сказал в телеканала "Интер", о чем со ссылкой на "Українські новини" сообщает "Украинская правда".

"В отличие от многих людей, которые считают, что АТО закончится буквально через несколько недель, то я считаю, что это (займет) не один месяц, возможно до года", - отметил Семенченко.

По его словам, закончить операцию за месяц возможно, но необходимо приложить очень большие усилия и перекрыть каналы поставок оружия и диверсантов из России в Украину.

Также командир батальона Нацгвардии отметил, что новоизбранный Президент в такой ситуации "должен направить свои усилия на реформирование правоохранительных органов и полноценное материально-техническое обеспечение армии".

Вместе с тем Семенченко опроверг информацию о якобы конфликте между батальоном "Донбасс" и партией "Правый сектор".

По его мнению, любые разногласия между патриотическими силами, которые активно участвуют в защите интересов Украины, выгодны прежде всего, стран-агрессору - России.

Напомним, что ранее комбат Семенченко командовал добровольческим батальоном территориальной обороны Донецкой области "Донбасс", однако позже согласился с предложением главы МВД Арсена Авакова о создании на основе первой роты "Донбасса" батальона спецназначения "Донбасс" в составе Нацгвардии.

Видео: podrobnosti.ua