Экс-премьер Чечни о террористах на Донбассе: за этим стоит Путин

Бывший полевой командир и экс-премьер-министр Чеченской республики Ахмед Закаев, который сейчас живет в Лондоне, заявил, что за террористами на востоке Украины стоят российское государство и президент РФ Владимир Путин.

"Батальон "Восток" (воюющий в Донецке - ред.) - это структурное подразделение МВД Российской Федерации. Поэтому, нужно называть вещи своими именами. От того, что мы их называем "зелеными человечками", "кадыровцами", "марсианами", суть не меняется. За этими бандами стоит российское государство. Если мы говорим о том, что конфликт развязала Россия, тогда есть возможность, что мировое сообщество сможет обуздать агрессора, который развязывает войну в Европе", - цитируют Закаева "Подробности".

Также он выразил уверенность в том, что боевики в Украине действуют по прямому указанию властей РФ.

"Я абсолютно уверен в этом, это неопровержимые факты, что эти люди направлены из Москвы, и приказы они выполняют из Москвы. Кадыров - всего лишь ставленник, который является проводником российской политики, как в Чечне, так и на международной арене. За этим стоит Москва и Путин, и все силовые структуры России. Москва одним приказом может прекратить все дестабилизирующие факторы на востоке Украины", - уверен экс-премьер Чечни.

"Речь не идет ни о каком отделении, сепаратизме или самоопределении - это чистой воды терроризм. Все, что происходит на Востоке, - это чистой воды диверсионные акции, которые проводятся от лица России", - добавил Закаев.

Напомним, Кадыров, который ранее признавал присутствие чеченцев на востоке Украины, но говорил, что никто их туда не направлял, начал угрожать, что есть 74 тысячи чеченцев, готовые ехать в Украину.