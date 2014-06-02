Эксперт рассказал об Украине, Европе и авантюре Путина, которая ни к чему не приведет

Авантюра президента России Владимира Путина, который хочет столкнуть Украину и Европу, ни к чему не приведет, а ЕС сейчас может серьезно интегрировать нашу страну в свои структуры.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Думаю, что Европа, напуганная своим легкомысленным подходом к евроинтеграционной авантюре Януковича (который так и не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС - ред.), сейчас постарается сделать все, чтобы исправить свою ошибку. Я бы сказал пафосно: если все 20 лет мы говорили о европейском шансе для Украины (украинском выборе), то сейчас у Европы появляется шанс исправить свою недальновидную политику последних 10 лет по отношению к Украине", - считает он.

Также эксперт отметил, что "откровенная авантюрная попытка Путина столкнуть Европу с Украиной (мол, зачем вам эти украинские националисты-крестьяне? Они же не умеют править!) или, более того, вырвать из политики Евросоюза Германию и сделать ее союзником в разделе Украины, ни к чему не приведет".

"Поэтому у ЕС есть свой исторический шанс интегрировать Украину как можно плотнее в евроатлантические структуры и систему европейской безопасности. Пусть не переживают – мы не заставим их воевать за территориальную целостность Украины, мы справимся сами, а вот с реформами мы сами не справимся. Разве что, когда Украина будет возвращать Крым, нам нужна будет помощь ЕС в демилитаризации оккупированной Россией территории", - добавил политолог.

Больше мнений эксперта о ситуации в Украине читайте в статье "Главреда": Виктор Небоженко: Путин попался в ловушку, проигрыш ему обеспечен.