Бой на Луганщине: террористы атакуют пограничников, есть раненые

В ночь на понедельник, 2 июня, в Луганской области боевики напали на пограничный отряд. Между пограничниками и террористами начался бой.

Об этом сообщили в ГПСУ, отметив, что боевики вооружены минометами и пулеметами, а среди пограничников уже есть раненые.

"Около 00:30 к управлению Луганского пограничного отряда подъехали около 100 вооруженных человек, которые рассредоточились по периметру отряда", - сообщили в ведомстве.

В ГПСУ добавили, что первая атака боевиков с применением автоматов и гранатометов началась в 4:00 и длилась 40 минут. Позже нападавшие начали атаковать с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам вели прицельный огонь снайперы.

Вторая и третья волны атаки были отбиты. После этого появилась информация о раненых среди пограничников.

Обратим внимание, что на тот момент общее количество террористов составляло более 200 человек.

Позже в Госпогранслужбе добавили, что боевики продолжают подтягивать силы и вооружение к управлению отряда.

"По состоянию на 7:00 их уже около 400 человек. И вооружение замечены минометы и ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет - ред.)", - отметили в ГПСУ.

По имеющейся информации, террористы заблокировали жителей дома, находящегося рядом с пограничной частью, и ведут огонь из окон квартир мирных жителей, что делает невозможным для пограничников ведения прицельного огня.

"К сожалению, помощь от Вооруженных сил и других правоохранительных органов отсутствует", - заявили пограничники.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 31 мая пограничники отбили нападение террористов на отдел пограничной службы "Дьяково" в Луганской области.