Ночной бой в Луганске с террористами: гранаты, снайперы и гимн Украины

Продолжает обрастать подробностями ночной бой в Луганске, где сотни террористов атаковали управлению Луганского погранотряда. Главной ударной силой боевиков стали снайперы и стрелки из гранатометов.

Об этом пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

"В течение минувшей ночи около 200 вооруженных лиц обстреливали из автоматов и подствольных гранатометов управления Луганского пограничного отряда. Одновременно с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам прицельный огонь вели снайпера боевиков", - рассказал военный журналист.

"В результате среди пограничников есть раненые, им оказана медицинская помощь. Пограничники вели огонь. Им на помощь силами АТО была направлена авиация, которая выполнила боевую задачу и рассеяла террористов", - подчеркнул Селезнев.

В тоже время очевидец боя – Павел Кузнецов – сообщил, что во время боя пограничники включили гимн Украины.

Больше часа идет бой. Пограничники включили гимн Украины. http://t.co/ScUJVBa7od — Павел Кузнецов (@pavelk76) 2 июня 2014

Ранее "Главред" сообщал, что в результате штурма Луганского погранотряда ранения получили семеро пограничников.

Также напомним, что координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что пограничники уничтожили 5 боевиков. По его же словам, информация о том, что авиация АТО "рассеяла террористов", не подтверждается.

фото: @pavelk76, видео: youtube.com