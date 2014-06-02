Почти три четверти россиян готовы признать независимость террористов ДНР - опрос

Почти три четверти россиян (72%) считают, что необходимо признать независимость т.наз "Донецкой народной республики", хотя украинская Генпрокуратура признала ее террористической организацией.

А 59% россиян считают, что РФ должна поддерживать пророссийски настроенные силы на юго-востоке Украины. Об этом со ссылкой на опрос "Левада-центра" сообщает РИА Новости.

Социологи "Левада-центра" отметили, что почти половина россиян (49%) считают, что российское руководство поддерживает пророссийски настроенные силы на Украине.

Однако за последние два месяца число респондентов, одобряющих возможное присоединение украинских территорий в качестве новых субъектов РФ, сократилось. Если в начале марта больше половины россиян (79%) говорили, что в случае проведения референдума в юго-восточном регионе его следует принять, то в мае — 51%.

При этом 41% людей уверены, что Россия имеет право присоединять территории бывших советских республик на основании их просьб, так как "она должна защищать своих".

Опрос социологов прошел 23-26 мая среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность этих исследований не превышает 3,4%.