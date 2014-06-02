Сегодня ЦИК обнародует результаты выборов президента

Сегодня, 2 июня, Центризбирком должен официально обнародовать результаты президентских выборов, которые 25 мая состоялись в Украине.

Об этом сообщил и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов, пишет Украинская правда.

"Я информирую вас, что сегодня Центральная избирательная комиссия должна официально обнародовать результаты президентских выборов, с тем, чтобы уже завтра утром они были напечатаны в "Голосе Украины" и газете "Урядовый курьер", - заявил и.о. президента.

При этом он подчеркнул, что по согласованию с новоизбранным президентом, он во вторник, 3 июня, предложит Верховной Раде поддержать постановление о проведении инаугурации 7 июня.

"Это связано с международными встречами и другими вопросами", - объяснил Турчинов.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила рассмотрение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на выборах президента Украины

Добавим, что, по данным ЦИК, на выборах уверенно побеждает Петр Порошенко, инаугурация которого состоится в центре Киева - на Майдане Независимости.