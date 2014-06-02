Россия руководит в Совбезе ООН: говорит о прекращении АТО на Донбассе и гуманитарном коридоре

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня Россия внесет в Совбез ООН проект резолюции по прекращению огня в Украине, предполагающую создание гуманитарного коридора для выхода мирного населения из зон конфликта и поставки гуманитарной помощи.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Россия сегодня планирует внести в Совет безопасности ООН проект резолюции, в нем будет содержаться требования немедленного прекращения насилия и начала практических переговоров с целью установления устойчивого надежного прекращения огня", - сказал Лавров.

По его словам, в проекте этой резолюции будет требование создать незамедлительно гуманитарные коридоры, по которым мирные жители смогут выйти из района боевых действий, если они этого захотят.

Лавров отметил, что РФ хочет, чтобы Совбез потребовал не чинить препятствий мирному населению из зон боевых действий и доставку в эти зоны гуманитарной помощи.

"Считаем принципиальным подтвердить в решении Совбеза действенность Женевских конвенций и других норм международного гуманитарного права, потребовать их неукоснительного выполнения, включая всякое содействие деятельности международного комитета Красного креста, других международных гуманитарных организаций на юго-востоке Украины и потребовать недопущения каких-либо действий, которые будут препятствовать выполнению данными гуманитарными сотрудниками своих функций", - сказал Лавров.

По его словам, эта инициатива РФ сознательно сформулирована в деполитизированном русле, нацелив ее на принятие мер, которые позволят незамедлительно облегчить страдания мирного населения, на выполнения Женевского заявления и "дорожной карты ОБСЕ".

"Мы надеемся, что гуманитарный характер нашей инициативы будет воспринят в Совете безопасности ООН и резолюция будет взята в незамедлительную проработку", - подчеркнул он.

Напомним, что политический аналитик Александр Палий в комментарии "Главреду" заметил, что Украине нужно быть готовой к тому, что теперь Россия будет созывать заседания Совбеза по ее поводу.