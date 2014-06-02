Ефремов против перевыборов Рады: пугает отторжением Донбасса от Украины

Лидер фракции ПР в Верховной Раде Александр Ефремов заявил, что в Партии регионов считают нецелесообразным проводить парламентские выборы до внесения изменений в Конституцию.

Об этом он сказал на согласительном совете, сообщает "Украинская правда".

"Не решив вопрос изменений в Конституцию, как мне кажется, не логично говорить о выборах и это не по-государственному", - отметил Ефремов.

"При этом необходимо учитывать, что данные выборы нужно проводить только после разрешения ситуации на Востоке. В противном случае мы можем своими действиями лишь ускорить процесс недоразумения и отторгнуть территорию", - сказал он.

Напомним, что политолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде" заявил: Украине для проведения реформ и движения вперед необходимы досрочные парламентские выборы, которые позволят освободить Верховную Раду от депутатов, совершивших преступления.

"Нынешние парламентарии в большинстве своем сделали все для формирования антидемократического режима личной власти Януковича. Их пребывание в Раде до 2017 года опаснее российских диверсантов на Донбассе", - уверен он.