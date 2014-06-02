Комбат "Донбасса" о батальоне "Восток": предатели и чеченская ФСБ

Командир добровольческого батальона спецназа "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что воюющий под Донецком на стороне террористов ДТНР батальон "Восток" состоит в основном из предателей, подкрепленных сотрудниками ФСБ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Батальон "Восток". Вчера были опубликованы материалы журналистского расследования, подтвердившего нашу информацию о реальном составе "борцов за свободу Донбасса". Предатели Родины из бывшей крымской "Альфы", крымского и донецкого "Беркута", подкрепленные сотрудниками ФСБ из Чечни", - рассказал комбат.

"Во время противостояния на Майдане ходила шутка: "Если в России кричат "ОМОН", то народ разбегается, а если кричат "Беркут" в Украине, то народ хватает, что под руку попадется, и сбегается"", - вспомнил Семенченко.

"Сейчас эта поговорка получила новый смысл. В бою под Карловкой легко вооруженное ополчение вчерашних гражданских патриотов, попав в засаду, уничтожило в два раза больше солдат противника, наплевав и на то, что они профи, и на наличие бронетехники, и на превосходство в численности в 5 раз", - подчеркнул комбат.

"Но нас не устраивает ситуация, когда уничтожение негодяев, ранее являвшихся силовой основой режима Януковича, происходит ценой жизни патриотов Украины пусть даже в соотношении 1:2. Люди, готовые умереть за Украину, должны за нее жить! Именно поэтому мы должны особое внимание уделить тому, чтобы каждый солдат Украины по выучке превосходил врага, чтобы к духу добавился профессионализм", - подытожил Семенченко.

Напомним, что ранее комбат "Донбасса" рассказал, что батальон "Восток" - 80% жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская "Альфа", бывший крымский "Беркут"), и только 20% - гражданское ополчение ДНР.