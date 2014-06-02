У Путина не планируют встречи с Порошенко во Франции

Во Франции встреча нового президента Украины Петра Порошенко и главы РФ Владимира Путина не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со ссылкой на "Интерфакс" передает "Украинская правда".

"Нет, такой вопрос не прорабатывается", - заявил он, комментируя возможность встречи Путина с Порошенко во время торжеств во Франции.

В то же время Песков добавил, что прорабатывается вопрос встречи президента РФ с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается", - сказал он.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд пригласил на торжества по случаю годовщины высадки союзных войск в Нормандии представителей всех воевавших стран

Некоторые лидеры, в том числе президент США Барак Обама и королева Великобритании Елизавета II, заранее дали понять, что не желают сидеть на трибуне рядом с Путиным и фотографироваться с ним.