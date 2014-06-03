АТО на Донбассе: наступательная фаза под Славянском и ночной бой в Краматорске

3 июня под Славянском началась наступательная фаза АТО.

По информации главы МВД Арсена Авакова в Facebook, на Семеновке война. Всех жителей он просяит оставаться дома и не выходить на улицу.

"Идет активная наступательная фаза АТО под Славянском.

Очень интенсивная перестрелка. В районе Семеновки несколько попаданий террористами по нашим БТР 4Е гранатометом. Выдержали. Молодцы конструкторы.



Просьба к мирному населению Славянска, Краматорска, Красного Лимана во избежание риска для жизни, оставаться дома и не подходить к позициям сосредоточения террористов", - написал он.

Между тем, в Twitter Славянска появилась информация, что АТО идет полным ходом. над городом появился истребитель.

"На Семеновке очень серьезный бой. Интенсивная перестрелка по Смольной".

"Идет активная наступательная фаза АТО под Славянском. Очень интенсивная перестрелка. В районе Семеновки несколько", - пишут пользователи соцсети.

"Славянск по Царицыно работает авиация, бьют ракетами", - сообщают блогеры.

Между тем, в Краматорске Донецкой области этой ночью в районе аэродрома произошел бой.

По информации пользователей соцсетей время от времени они слышали сильные взрывы артиллерии и пулеметные очереди.

"Опять слышны взрывы в городе. Таких боев еще не было", - сообщали в Twitter жители города.

Люди, которые живут вблизи аэродрома, говорят, что обстрел велся по блокпосту террористов, который находится рядом с жилыми домами.

Очевидцы также утверждают, что ночью по городу передвигается одна из инженерных машин разграждения, которую боевики накануне похитили со двора НКМЗ, сообщает Укринформ.

Пользователь Zello на своей странице в Twitter написал, что в ходе боевых действий были убиты пять боевиков.

видео: youtube.com