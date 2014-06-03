Россия проигнорировала сессию ПАСЕ

Пушков заявил, что готов выступить в ПАСЕ только после восстановления полномочий российской делегации.
Российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в интервью газете Известия.
"Российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы временно прервали сотрудничество с ассамблеей — на то время, пока действуют санкции против нашей делегации. Об этом 26 мая был проинформирован член Президентского комитета ПАСЕ, руководитель группы "евролевых" Тини Кокс, когда он приезжал в Москву и встречался с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным" - сказал Пушков.
По его словам, председатель российской Думы Сергей Нарышкин направил письмо председателю ПАСЕ Анне Брассер, где "содержится развернутое обоснование российской позиции по Крыму и украинскому кризису", а также "подвергается критике решение ПАСЕ лишить российскую делегацию ряда полномочий".
Также Пушков сказал, что председатель Госдумы РФ "выразил готовность посетить Страсбург и выступить там, но лишь после восстановления полномочий российской делегации".
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы лишила Россию права голоса до конца года в связи с присоединением Крыма к РФ.