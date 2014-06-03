Россия планирует устроить провокации с украинскими самолетами из Крыма - Тымчук

Российские военные планируют устроить провокации на территории Украины – с использованием самолетов МиГ-29 украинских ВВС, захваченных в Крыму.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В настоящее время идет загрузка боекомплектов и заправка боевых самолетов, захваченных на аэродроме "Бельбек", - подчеркнул он.

Также эксперт заявил, что ранее Россия вернула в Украину из Крыма 37 самолетов.

"Российская сторона передала Украине 37 украинских самолетов, захваченных в Крыму, в основном – технически неисправных. Когда дело дошло до передачи исправной авиатехники, россияне резко прекратили процесс передачи", - отметил Тымчук.

"На аэродроме "Бельбек" в настоящий момент россиянами подготовлено к использованию 9 самолетов МиГ-29 (7 – боевых, 2 – учебно-боевых). Данные самолеты имеют украинские опознавательные знаки и оснащены системой опознавания "свой-чужой", используемой в ВС Украины", - заявил он.

"По нашим данным, часть этих самолетов готовится для использования с территории Крыма, часть будет переброшена на территорию России – на аэродромы в Ростовской области", - резюмировал Тымчук.

Напомним, вчера, 2 июня, в Луганске прогремел взрыв в захваченном боевиками здании ОГА.

Террористы ЛНР обвинили украинские ВВС в бомбардировке города, хотя военные эксперты доказали - взрыв произошел по вине боевиков, которые неумело использовали ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).