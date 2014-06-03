Рада дала согласие на арест Царева

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и помещение под стражу экс-регионала Олега Царева, активно сотрудничающего с сепаратистами и террористами на востоке Украины. Таким образом, он фактически лишен депутатской неприкосновенности.

Всего ВР приняла два решения, пишет "Украинская правда".

Первым решением народные депутаты дали согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности. За такое решение проголосовали со второй попытки 235 народных депутатов. С первой попытки голосов не хватило - решение поддержали 222 нардепа.

Вторым решением парламент 226 голосами дал согласие на задержание Царева и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ГПУ внесла в парламент представление о даче согласия на привлечение Царева к уголовной ответственности, его задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Рада заслушала по этому поводу и.о. генерального прокурора Олега Махницкого.

По словам и.о. генпрокурора, досудебным расследованием установлено, что депутат Царев в период марта-апреля 2014 года умышленно, открыто, применяя в том числе средства массовой информации, совершал публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя Украины.

Царев активно участвовал в действиях сепаратистов на востоке Украины, в частности, после так называемых референдумов заявлял о создании там "государства".