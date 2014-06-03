ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с Калетника и Олийныка

Генеральная прокуратура внесла в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Игоря Калетника и Владимира Олийника.

Об этом заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий, передает УНИАН.

По его словам, ГПУ активно расследует причастность народных депутатов, депутатов местных советов, местных чиновников к совершению сепаратистских действий.

В рамках этого уголовного производства проверяется деятельность представителей власти, и, по мере получения доказательной базы, готовятся представления. На сегодня уже внесены три представления в отношении трех депутатов – Царева, Олийныка и Калетника.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа Олега Царева.

Ранее, 9 мая, Главным следственным управлением ГПУ было начато досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего вице-спикера Рады Игоря Калетника и нардепа Владимира Олийныка – по факту фальсификации подсчета голосов во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 16 января 2014 года.