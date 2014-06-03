Царев признался, что находится в Крыму

Народный депутат Олег Царев находится в Крыму и не собирается отказываться от своих планов.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

"Я сейчас в Крыму", — сообщил он.

Также он сообщил, что собирается продолжить "бороться с действующей властью".

"Менять свои планы я не собираюсь", - рассказал он.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и арест Царева.

Ранее Генпрокуратура в ходе досудебного расследования установила, что Царев в марте-апреле 2014 года умышленно, открыто, применяя в том числе средства массовой информации, совершал публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя Украины.