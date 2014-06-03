Жестокий бой под Славянском, силовикам противостоят российские профессионалы

Под Славянском снова возобновился бой сил АТО с боевиками, украинские военные возобновили артобстрел блокпостов террористов возле Семеновки.

Об этом на своей страничке в Facebook написал активист Юрий Касьянов.

"Славянск. Бой на окраине города идет жестокий. Есть погибшие и раненые. Нашим ребятам здесь противостоит не банда "ватников", алкоголиков и наркоманов, а профессиональная армия соседнего государства", - отмечает он.

Вместе с тем артиллерия АТО с горы Карачун продолжила обстрел блокпостов террористов.

"Два Су-25 зашли со стороны города и выпустили по ракете в сторону Семеновки. Высота - метров 500. По ним с Черевковки зенитка отработала", - пишут активисты в Twitter Славянска.

По информации Андрея Краснощекова, только что с истребителя еще одна ракета выпущена по Семеновке.

Между тем, силовики готовятся зайти в Красный Лиман.

"В Красный Лиман готовятся зайти Нацгвардия, БТРы, разгрузили Урал", - пишет еще один активист.

Напомним, Дмитрий Тымчук сообщил, что террористы совершили нападение на колонну сил АТО, следовавшую из Изюма в район Славянска. В ходе боевого столкновения атака была отбита. Со стороны силовиков 1 погибший, 13 раненых.

Ранее Аваков сообщил, что под Славянском идет активная наступательная фаза антитеррористической операции.