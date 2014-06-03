На Луганщине боевики взорвали железнодорожный мост: опубликовано видео

Сегодня, 3 июня, на Луганщине в городе Лисичанске был подорван технологический мост, где располагался блокпост боевиков.

Мост связывал железнодорожной веткой территорию бывшего ОАО "Лисичанская Сода" с промышленной площадкой предприятия, расположенной на другой стороне реки, пишет издание vchaspik.ua.

По информации очевидцев, мост подорвали сами боевики, опасаясь прихода сил Нацгвардии.

Наопмним, ранее Турчинов сообщал, что на Луганщине с воздуха были уничтожены блокпосты террористов. Также были атакованы подразделения террористов и фактически отражена попытка уничтожения наших пограничников в окрестностях Луганска.