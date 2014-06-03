В Луганске пограничники просят о помощи: террористы готовят штурм

Луганские пограничники просят о наземной поддержке для погранотряда и готовы идти на помощь своим коллегам сами.

Об этом сообщили источники в одной из пограничных частей, пишет "Украинская правда".

"Как хотите, называйте это – ультиматумом или нет, но если нашим ребятам не придет никакая помощь, то придут пограничники. А они придут с границы, потому что крайне сложная ситуация", - сказал собеседник.

"Отряд в Луганске уже более полутора суток в окружении. До сих пор никакой наземной помощи не было, была только воздушная помощь. Прилетели вертушки, "подчистили" и улетели. Ребята там находятся в крайне тяжелом положении. Гимн играет, парни отстреливаются", - рассказал источник.

По его словам, "террористы подтягивают свои силы опять туда и готовят штурм".

"По состоянию на сейчас ребята попытались укрепить позицию, баррикады починили. В окружении сейчас появилось гораздо больше людей, пришли люди с опознавательными знаками донских казаков. Снайперы ночью время от времени из жилых квартир обстреливали наших пограничников", - добавил источник.

Он добавил, что по информации службы по чрезвычайным ситуациям, из бывшей 5-й пожарной части, у них "был отжат" большой артиллерийский тягач.

"Машину, по информации МЧСников, заминировали, он готовится к выезду на отряд, чтоб разбомбить ворота части. Пока они его завести не могут, но это же дело времени", - добавил собеседник.

Отвечая на вопрос, есть ли у погранслужбы своя техника, с помощью которой они могли бы помочь отряду, собеседник сказал:

"На протяжении 20 лет мы, как и все государство, не ждали агрессии от другого государства. У нас есть БТРы, которые сейчас прислали, у нас есть подразделения авиации, но то не штурмовая, а разведывательная техника", - сказал собеседник.

"А ребятам в отряде нужна наземная поддержка, "воздух" тоже, но работа усложняется расположением части. С двух сторон посадка, поле, и жилые кварталы с 9-этажными домами. В квартирах и на крышах засели снайперы. Они позакрывали людей в комнатах и не выпускают, чтобы ими прикрываться", - добавил он.

Как сообщили активисты на странице Евромайдана в Facebook, "Луганская застава долго не выдержит. Из личных источников редакторам ЕвроМайдана стало известно, что украинские пограничники, которые находятся в Луганске на заставе, не имеют никакой поддержки: ни бронежилетов, ни оружия. Пограничники с Красной Павловки ставят ультиматум - или Киев направляет помощь, или они сдают пограничный пункт".

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявляли, что в Луганске возле пограничного отряда после относительного ночного затишья собираются вооруженные люди и "казаки", вероятно готовится очередная попытка штурма