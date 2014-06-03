АТО на Донбассе: занят Красный Лиман, уничтожены 50 боевиков - СМИ

Сегодня силами АТО на Донбассе были ликвидированы более 50 боевиков.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Штурм позиций террористов идет по нескольким направлениям. Основные бои ведутся вокруг Славянска. Но, кроме того, силы АТО вошли в Красный Лиман и другие города Донецкой и Луганской областей. По приблизительным данным – свыше 50 "двухсотых" (погибших – прим. ред.) террористов", - сообщил источник.

К сожалению, украинские силовики также понесли потери.

"Среди наших тоже есть потери, но в основном "трехсотые" (раненые - прим. ред.). В Красном Лимане много боевиков, сдавшихся в плен. Большинство террористов при виде приближающихся сил бросает оружие и убегает", - рассказал источник.

Также он добавил, что до конца дня число ликвидированных террористов может увеличиться.

В то же время источник отметил, что, несмотря на успехи АТО, полноценная операция не началась – силовики только сжимают кольцо вокруг базовых позиций террористов.

Напомним, ранее представитель штаба АТО Владислав Селезнев рассказал, что с начала активной фазы АТО было убито около 300 террористов.

В ночь на 3 июня в Славянске разгорелись ожесточенные бои между террористами и силами АТО.

Больше о боях в Славянске и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".