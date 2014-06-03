Активная фаза АТО: силовики ведут "зачистку" Красного Лимана и Семеновки

Во вторник, 3 июня, силовики взяли ранее захваченные террористами Красный Лиман и Семеновку. Боевики нарушили условия перемирия, не выполнили ультиматум и начали боевые действия, поэтому силы АТО ведут бои возле Красного Лимана

Об этом со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает УНН.

А пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев заявил, что в данный момент "идет зачистка Красного Лимана и Семеновки".

Местные жители сообщают, что в небе над городами работает авиация. Террористы пытаются выбить силовиков АТО с позиций, но безуспешно.

Военный журналист Юрий Касьянов пишет на своей странице в Facebook: "Красный Лиман; канал рации Зелло сепаратистов: "Ну что, доигрались?.." Интенсивность боя снизилась".

Как сообщают в соцсетях, силовики заходят в каждый двор и проверяют документы. "Если будет сопротивление - приказ стрелять на поражение. Если вы находитесь в частном доме, где нет подвала, единственное место где можно находиться - проем дверей. Под чугунную ванну можно детей. Кто увидит людей с оружием - выполняйте все их требования, не провоцируйте. Главное - выжить. Южная сторона (Красный Лиман) - начался опять обстрел со стороны Лесовичка. Район ЖД Больницы обстрел. Ул. Зои Космодемьянской в дальнем углу улицы- стоят БТРы и пехота. По Ж/д-больнице стреляют с гаубицы или 120-мм миномета. Электричество в сети по Югу есть, вода пропала", - пишет очевидец.

Ранее "Главред" сообщал, что Селезнев рассказал: с начала активной фазы АТО было уничтожено около 300 террористов.

Больше о боях под Славянском и активной фазе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: @a_krasnoschekov