Штаб АТО: Россия готовит новых террористов, пограничники усилят блокпосты БТРами

Пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев рассказал, что в соседней с Украиной Ростовской области продолжают формироваться новые отряды террористов.

Об этом сообщает "ОстроВ".

Представитель штаба АТО подтвердил информацию о том, что в районе Куйбышево (Ростовская область России) формируются новые отряды боевиков для переброски их на территорию Украины.

"Да, оперативная информация у руководства АТО по этому поводу (формирование новых отрядов террористов на территории России, - Ред.) есть. Соответствующие меры проводятся. Ситуация находится под контролем. Любые незаконные вооруженные формирования, которые находятся на территории Украины, будут уничтожены в случае, если они откажутся сдаться", - сообщил Селезнев.

А рредседатель Госпогранслужбы Николай Литвин уже заявил, что пограничники переходят с режима охраны границы в режим обороны, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, уже отработан вопрос о переходе работы пограничников с модели мирного времени к работе в военных условиях.

"Госпогранслужба вместе с правоохранительными органами в сжатые сроки восстанавливает военный потенциал, организует усиленную охрану и переходит к обороне участков границы", - заявил Литвин.

Он рассказал, что блокпосты усиливаются БТРами, тяжелым стрелковым оружием и копаются противотанковые траншеи.

Также, по его словам, блокпосты оборудуются сигнализационной системой, там размещаются огневые точки.

Кроме того, по словам руководителя Госпогранслужбы, сейчас ведется ежедневное патрулирование вдоль границы легкомоторними самолетами. "Это дает возможность более-менее держать ситуацию под контролем", - подчеркнул Литвин.

Ранее "Главред" сообщал, что замкомбата "Азов" Ярослав Гончар рассказал: украинскую границу в Донецкой и Луганской областях незаконно пересекли 4,5 тыс. боевиков из России.

"Эти боевики - это сброд со всего бывшего Советского Союза", - считает Гончар.