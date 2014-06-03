В днепропетровском доме Царева поселят беженцев из Донецка

В доме нардепа Олега Царева в Днепропетровске будут поселены беженцы из Донецка.

Об этом сообщил замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов в своем Facebook.

"В настоящий момент в домовладение Царева направляются на постоянное жительство беженцы из Донецка", - написал он.

Также Филатов отметил, что предварительно из дома было вывезено все оружие.

"Помещения готовы к приему граждан. Милиция вывезла гладкоствольное оружие, прибор для бесшумной стрельбы, кортики и сабли", - отметил он.

Напомним, сегодня Верховная Рада лишила Царева депутатской неприкосновенности и разрешила взять его под арест.

При этом сам депутат в интервью российским журналистам рассказал, что находится в Крыму и не собирается "отказываться от своих планов".