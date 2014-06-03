В штабе АТО рассказали о боях в Красном Лимане и Славянске: погибли два силовика

Украинские силовики, которые проводят антитеррористическую операцию на Донбассе, выдвинули боевикам в Красном Лимане ультиматум.

Об этом руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев сообщил "Украинской правде".

По его словам, во вторник возле города шла боевая работа со всех сторон.

"Город был взят в блокаду. Силы АТО проводят мероприятия по блокированию бандитов. Им выдвинули ультиматум: или они складывают оружие, или будут уничтожены", - рассказал он.

Селезнев добавил, что по состоянию на 16:20 операция продолжается.

Вместе с тем он сообщил, что за вторник в боях в Славянске погибли двое силовиков и 42 получили ранение, а со стороны боевиков около 300 убитых и раненых.

"Там шел реальный бой", - подчеркнул Селезнев. Кроме того, он сообщил, что в районе Семеновки (около Славянска) была разбита база боевиков.

"В районе Семеновки мы накрыли базу сепаратистов. Был нанесен удар, их разбили", - добавил Селезнев.

Он также сообщил, что со стороны России в Украину готовятся направить боевиков.

"У нас есть оперативная информация, что около 800 боевиков готовятся отправить из Куйбышева в Украину. Ситуация под контролем", - отметил он.

Селезнев снова подчеркнул, что сообщение российских СМИ о том, что якобы украинские силовики стреляют по детям в районе Донецка, или в Славянске, не соответствует действительности.

"Украинские силовики не ведут огонь ни по больницам, ни по школам, ни по детям", - сказал Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики нарушили условия перемирия, не выполнили ультиматум и начали боевые действия, поэтому силы АТО ведут "зачистку" Красного Лимана.

Фото: @a_krasnoschekov, видео: Erich Hartmann