ГПУ проверяет Ефремова на причастность к сепаратизму

И.о. главного прокурора Олег Махницкий заявил, что ГПУ проверяет регионала Александра Ефремова на причастность к сепаратизму

Об этом он заявил на пресс-конференции, соощает Цензор.Нет.

Также Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о лишении депутатской неприкосновенности регионала Владимира Олийныка и вице-спикера Игоря Калетника.

"Сейчас органы прокуратуры проверяют причастность к сепаратизму других народных депутатов (в т.ч. Ефремова – Ред.). В случае получения достаточной доказательной базы, соответствующие представления будут также направлены в парламент", - добавил и.о. генпрокурора.

Ранее "Главред" сообщал, что Генпрокуратура внесла в Раду представление о лишении неприкосновенности троих нардепов - Калетника, Олийныка и Олега Царева для привлечения их к уголовной ответственности за причастность к событиям, связанным с сепаратизмом.

Парламент уже согласился лишить Царева депутатского иммунитета.