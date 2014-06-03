На Донбассе прямая агрессия России, это "война чужими руками" - эксперт

В Украине нет гражданской войны, а противостояние на Донбассе - это прямая агрессия России, в регионе ведется "война чужими руками".

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишут "Новости Донбасса".



"Это никакая не гражданская война – это прямая агрессия. Они пытаются забыть то, что было в Крыму", - уверен эксперт.

По его мнению, говоря о гражданской войне, российская сторона манипулирует терминами: "Из одной плоскости переходят в другую".

"Есть элементы противостояния большинства граждан Украины сепаратистам, возглавляемым и координируемым специально подготовленными диверсионными группами Российской Федерации… Я считаю, что эта война больше соответствует названию "война чужими руками" - proxy war", - отметил Сунгуровский.

Напомним, он также заявил, что АТО на Донбассе может продолжаться от месяца до года и отметил, что вероятность прямого военного вторжения России в Украину очень низка.