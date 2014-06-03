В Красный Лиман вошли БТРы, силовики очищают город от террористов – СМИ

Во вторник, 3 июня, после боев на окраину Красного Лимана Донецкой области вошли украинские силовики и начали проверку документов. В городе также замечены 2 украинских БТРа.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По данным издания, очаги сопротивления террористов были подавлены. Местные террористы быстро сложили оружие и разбежались, приезжие - оказывали сопротивление. Сейчас в городскую больницу начали поступать раненые террористы. В столкновениях есть убитые.

Во время минометного обстрела в Красном Лимане пострадала железнодорожная больница, сообщает ЛігаБізнесІнформ.

В здании выбиты стекла, есть повреждения на фасаде. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Ранее "Главред" сообщал, что на Донбассе продолжилась активная фаза АТО - украинские правоохранители "зачищают" от боевиков ряд населенных пунктов. По предварительным данным, силовики уничтожили от 50 до 300 боевиков.

Ожесточенный бой разгорелся возле Красного Лимана. Там силы АТО наступали на позиции боевиков под прикрытием авиации - самолетов и вертолетов. В один из вертолетов террористы попали из станкового пулемета. Экипаж вертолета выжил. В боях погибли 2 силовика, еще 42 – получили ранения.

Фото: youtube.com