Силовики освободили село под Славянском, в штабе АТО говорят: это только начало

Украинские силовики освободили село Семеновка, расположенное между пока еще захваченным террористами Славянском и городом Красный Лиман, которое граничило с одним из наших блокпостов.

Об этом сообщает ТСН.

Из Семеновки боевики постоянно обстреливали блокпост силовиков из минометов и тяжелых пулеметов, а также работал снайпер. Террористы в селе постоянно досаждали нашим военнослужащим, потому что они не могли открывать огонь на поражение из-за местных жителей.

Силовиком удалось забрать тело одного из погибших украинских бойцов. Напомним, что несколько дней назад террористы сбили вертолет с украинскими силовиками возле горы Карачун. Сегодня эти останки уже доставили в Киев.

ТСН также сообщает, что после того как стало известно, что террористы потеряли убитыми и ранеными до 300 человек, в штабе АТО заявили, что это еще не полноценное наступление, а только укрепление круга оцепления вокруг позиций террористов.

Горячо сейчас вокруг Красного Лимана. Местных жителей просят без надобности не выходить на улицу и не приближаться к позициям боевиков. На окраинах города по позициям боевиков работала украинская штурмовая авиация. Есть информация о большом количестве террористов, которые сдались в плен. Сейчас город находится под контролем правительственных сил, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что за вторник в боях в Славянске погибли двое силовиков и 42 получили ранения.

Фото, видео: tsn.ua