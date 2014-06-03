На Днепропетровщине пообещали полмиллиона долларов за поимку Царева

Штаб национальной защиты Днепропетровской области обещает вознаграждение в размере 500 тыс. долл. США за доставку Олега Царева правоохранительным органам Украины



Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.



"Вышеупомянутый гражданин обвиняется в совершении преступлений по статьям 109, ч.3, 110, ч.2 Уголовного кодекса Украины", - пишет Филатов.



Контактный телефон (056) 742 70 85.



Выплата вознаграждения и конфиденциальность гарантируются.

Напомним, против экс-регионала Царев открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.



И.о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.



Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.