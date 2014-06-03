Джемилев получил премию "Солидарность", опубликовано видео

Во вторник, 3 июня, в Варшаве лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил польскую премию "Солидарность" за роль в защите демократии и прав человека.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Награду Джемилеву вручили президент Польши Бронислав Коморовский вместе с экс-главой Польши Лехом Валенсой в присутствии десятков лидеров других стран, которые приехали в польскую столицу для празднования события.

"Я рад, что имеют такую честь вручить награду вместе с Лехом Валенсой Мустафе Джемилеву. Благодаря этой награде мы можем продемонстрировать свою европейскую солидарность", - сказал Коморовский.

На церемонии, кроме лауреата, с речами также выступили глава польского МИД Радослав Сикорский, глава МИД Швеции Карл Бильдт и победитель президентских выборов Петр Порошенко. Последний пообещал, Крым "скоро станет свободным".

Денежное измерение премии "Солидарность" - миллион евро. По словам Джемилева, эти деньги он потратит через "Фонд развития Крыма".

"Также одну часть, я уже говорил об этом, около 100 тысяч евро, я хотел бы потерять на помощь семьям убитых с "Небесной сотни" и убитых во время антитеррористической операции", - рассказал он.

Джемилев отметил, что считает эту награду знаком своевременной моральной поддержки крымскотатарского народа и Украины.

Видео: radiosvoboda.org