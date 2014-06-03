Турчинов заговорил о введении военного положения в зоне АТО на Донбассе

Председатель Верховной Рады, и. о. президента Александр Турчинов поручил секретарю СНБО Андрею Парубию немедленно изучить вопрос о возможности введения военного положения в районах проведения АТО на Донбассе.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Безотлагательно разработать с участием Минобороны, МВД, СБУ, администрации Госпогранслужбы вопрос о необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится АТО, для предотвращения дальнейшего развития и прекращения вооруженного конфликта на территории Украины, недопущения массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов, обеспечения стабилизации ситуации и восстановления нормальной жизнедеятельности в указанных регионах страны", - говорится в распоряжении.

Кроме того, секретарю СНБО поручено обеспечить по результатам отработки указанного вопроса внесение в случае необходимости в установленном порядке предложений касательно введения военного положения в указанных областях Украины.

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