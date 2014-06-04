Бой в Луганске: Нацгвардия сражалась до последнего: есть погибшие и раненые с обеих сторон

По данным Нацгвардии, потери есть с обеих сторон противостояния.
В Луганске более десяти часов продолжался штурм полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины. Среди боевиков - около 20-ти раненых и шестеро - убиты.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
"Во время длительного противостояния полностью уничтожено в огне автомобильный парк и помещение штаба воинской части, огнем повреждено казарму правоохранителей.
Также в пресс-службе отметили, что правоохранители отстреливались, пока не использовали весь боезапас, бой вели до последнего патрона. Среди правоохранителей трое силовиков были ранены.
"Среди нападающих - около 20-ти раненых и шестеро - убиты.
"В настоящее время личный состав воинской части передислоцируется в другое безопасное место", - отметили в Нацгвардии.
Напомним, что обстрел террористы вели с тяжелого вооружения: автоматов, пулеметов минометов и гранатометов, также работали снайперы, говорится в сообщении службы.
Как известно, 3 июня более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, который дислоцируется в Луганске.
После непродолжительных переговоров и отказа правоохранителей на ультиматум террористов сложить оружие, преступники открыли огонь в сторону военных из жилых домов, расположенных вблизи части.
Военнослужащие оказали сопротивление террористам и защищали воинскую часть от захвата.