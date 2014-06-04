Бой в Луганске: Нацгвардия сражалась до последнего: есть погибшие и раненые с обеих сторон

В Луганске более десяти часов продолжался штурм полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины. Среди боевиков - около 20-ти раненых и шестеро - убиты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

"Во время длительного противостояния полностью уничтожено в огне автомобильный парк и помещение штаба воинской части, огнем повреждено казарму правоохранителей.

Также в пресс-службе отметили, что правоохранители отстреливались, пока не использовали весь боезапас, бой вели до последнего патрона. Среди правоохранителей трое силовиков были ранены.

"Среди нападающих - около 20-ти раненых и шестеро - убиты.

"В настоящее время личный состав воинской части передислоцируется в другое безопасное место", - отметили в Нацгвардии.

Напомним, что обстрел террористы вели с тяжелого вооружения: автоматов, пулеметов минометов и гранатометов, также работали снайперы, говорится в сообщении службы.

Как известно, 3 июня более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, который дислоцируется в Луганске.

После непродолжительных переговоров и отказа правоохранителей на ультиматум террористов сложить оружие, преступники открыли огонь в сторону военных из жилых домов, расположенных вблизи части.

Военнослужащие оказали сопротивление террористам и защищали воинскую часть от захвата.