В Ростовской области готовят новые отряды боевиков для заброски на Донбасс - Тымчук

В приграничных районах России формируются новые отряды боевиков для заброски на Донбасс.

Об сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Как только силы АТО возобновили активные действия, появилась информация о формировании в приграничных районах России новых отрядов боевиков для заброски на Донбасс. Сегодня обнаружено формирование автоколонны с террористами и оружием в Ростовской области РФ", - пишет Тымчук.

По его словам, "штаб АТО понемногу организовывает взаимодействие с пограничниками - хотя бы в плане поддержки силами авиации... Остается надеяться, что эти автоколонны превратятся в горстку вонючего пепла сразу при попытке пересечь госграницу с Украиной", - написал он.