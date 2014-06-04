Сегодня в Польше встретятся Обама и Порошенко

Сегодня, 4 июня, президент США Барак Обама планирует встретиться с избранным президентом Украины Петром Порошенко.

Обама прибыл в Польшу на празднование 25-й годовщины окончания коммунистической эры. Он уже успел заявить, что Россия должна предотвратить дальнейший приток оружия в Украину и заставить сепаратистов прекратить противостояние с украинской властью.

Встреча в Варшаве состоится на следующий день после того, как Барак Обама пообещал потратить миллиард долларов, чтобы временно разместить в Европе больше американских военных, сообщает Радио Свобода.

НАТО обвиняет Россию в причастности к беспорядкам на востоке Украины. Москва отрицает такие обвинения, хотя настаивает на праве защищать русскоязычных в регионе.

Между тем, Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил во вторник, что альянс вскоре завершит подготовку пакета помощи для модернизации и реформирования вооруженных сил Украины.

На совещании НАТО в Брюсселе руководитель оборонного ведомства США Чак Хейгел также призвал союзников по альянсу увеличить оборонные бюджеты в связи с кризисом в Украине.

Напомним, Петр Порошенко 3-4 июня совершает свой первый зарубежный визит в статусе новоизбранного главы государства.



В Варшаве он встретится с президентом США Бараком Обамой, а также президентом Франции Франсуа Олландом.