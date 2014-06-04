Луганский пограничный отряд, который штурмовали боевики, передислоцирован в безопасное место

Управление Луганского отряда и отдел пограничной службы "Станично-Луганское" передислоцированы в более безопасные места для выполнения задач по организации охраны государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"В связи с ситуацией, которая сложилась в результате длительных атак крупных группировок хорошо вооруженных боевиков и невозможностью в дальнейшем выполнять управленческие функции из мест постоянной дислокации, управление Луганского отряда и отдел пограничной службы "Станично-Луганское" передислоцированы в более безопасные места для выполнения задач по организации охраны государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганске пограничники 2-3 июня отражали атаки террористов.

Также отметим, что председатель Госпогранслужбы Николай Литвин заявил об усилении охраны украинско-российской границы БТРами, тяжелым стрелковым оружием и легкими самолетами.