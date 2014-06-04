В штабе АТО рассказали о потерях силовиков и уничтоженных боевиках

Вчера на Донбассе были уничтожены 300 боевиков, в рядах украинских силовиков - двое убитых.
Вчера, 3 июня, в ходе боевых действиях под Славянском и Красным Лиманом были уничтожены 300 боевиков, еще 500 ранены.
Об этом сообщил глава пресс-службы АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.
"Вследствие действий украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Красный Лиман и Славянск уничтожены более 300 боевиков, еще около 500 ранены", - сообщил он.
Также Селезнев рассказал о потерях украинских силовиков.
"В ходе ожесточенных боев получили смертельные ранения двое военнослужащих, еще 45 были ранены", - отметил он.
Отдельно Селезнев подчеркнул, что террористы "не знают жалости и совести": "Нападают на участников АТО подло, из засад расстреливают колонны, убивают наших военных".
При этом "силы АТО четко говорят о своей позиции, выдвигают ультиматум боевикам сдаться в плен, лишь в случае отказа блокируют и при сопротивлении уничтожают их".
Селезнев также отметил, что местное население преимущественно позитивно оценивает действия участников АТО.
Отдельно он рассказал о преступной тактике террористов, которые прячутся в больницах, детских садах и санаториях.
"По оперативной информации, боевики в военной форме, которые ранее занимали помещение городской больницы Славянска, с началом операции сил АТО покинули территорию медучреждения. Известно, что бандиты обустраивались там надолго, но активные действия украинских военнослужащих напугали наемников, и они спешно убегают из города, пытаясь прорваться сквозь кольцо окружения", - подчеркнул Селезнев.
Напомним, на протяжении 3 июня в районе Славянска, Семеновки и Красного Лимана велись ожесточенные бои.
Тем временем, в Луганске боевики попытались захватить здание погранотряда и атаковали воинскую часть Нацгвардии.
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Фото: Facebook/Артем Шевченко