В штабе АТО рассказали о потерях силовиков и уничтоженных боевиках

Вчера, 3 июня, в ходе боевых действиях под Славянском и Красным Лиманом были уничтожены 300 боевиков, еще 500 ранены.

Об этом сообщил глава пресс-службы АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.

"Вследствие действий украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Красный Лиман и Славянск уничтожены более 300 боевиков, еще около 500 ранены", - сообщил он.

Также Селезнев рассказал о потерях украинских силовиков.

"В ходе ожесточенных боев получили смертельные ранения двое военнослужащих, еще 45 были ранены", - отметил он.

Отдельно Селезнев подчеркнул, что террористы "не знают жалости и совести": "Нападают на участников АТО подло, из засад расстреливают колонны, убивают наших военных".

При этом "силы АТО четко говорят о своей позиции, выдвигают ультиматум боевикам сдаться в плен, лишь в случае отказа блокируют и при сопротивлении уничтожают их".

Селезнев также отметил, что местное население преимущественно позитивно оценивает действия участников АТО.

Отдельно он рассказал о преступной тактике террористов, которые прячутся в больницах, детских садах и санаториях.

"По оперативной информации, боевики в военной форме, которые ранее занимали помещение городской больницы Славянска, с началом операции сил АТО покинули территорию медучреждения. Известно, что бандиты обустраивались там надолго, но активные действия украинских военнослужащих напугали наемников, и они спешно убегают из города, пытаясь прорваться сквозь кольцо окружения", - подчеркнул Селезнев.

Напомним, на протяжении 3 июня в районе Славянска, Семеновки и Красного Лимана велись ожесточенные бои.

Тем временем, в Луганске боевики попытались захватить здание погранотряда и атаковали воинскую часть Нацгвардии.

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Фото: Facebook/Артем Шевченко