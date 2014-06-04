АТО на Донбассе: террористы обстреляли два вертолета силовиков

Вчера, 3 июня, в зоне проведения АТО террористы обстреляли два вертолета Ми-24 украинских силовиков. Вертолеты были повреждены, однако во время инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев, передает УНИАН.

"Информация о якобы сбитом вертолете в районе проведения АТО не соответствуют действительности. Вчера во время активной фазы АТО, боевики обстреляли два вертолета Ми-24, они получили повреждения, но они приземлились на площадке для вертолетов", - заявил он.

"Сейчас специалисты и эксперты восстанавливают эту технику, никто из членов экипажа вертолетов не пострадал", - добавил пресс-офицер.

Напомним, вчера СМИ писали, что во время антитеррористической операции под Красным Лиманом Донецкой области разгорелся ожесточенный бой между силовиками и террористы, во время которого был сбит украинский вертолет.

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