В Донецке террористы проверяют паспорта и задерживают людей из Западной Украины

В Донецке боевики проверяют паспорта на вокзале и задерживают людей с пропиской Западной Украины

Об этом сообщили в сообществе "Донбасс-SOS", пишет ОстроВ.

По информации другого источника, представители так называемой "ДНР" ходят по донецким общежитиям и требуют списки студентов из Западной Украины.

В "Донбасс-SOS" сообщили, что в Донецке уже задержана группа строителей из Западной Украины, судьба которых неизвестна.

Напомним, 3 июня вечером на трассе Ростов - Донецк в районе Шахтерска террористы из так называемой "Донецкой народной республики" расстреляли автомобиль, в котром ехали парень и 19-летняя девушка. Они не остановились на блокпосту боевиков. Девушка умерла от полученых ран.