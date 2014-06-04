Порошенко пообещал план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины

Новый президент Украины Петр Порошенко пообещал предоставить план мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

Об этом Порошенко заявил после встречи с президентом США Бараком Обамой, которая состоялась в Польше, пишет Ukranews.com.

"В самом начале, с первого дня после инаугурации мы готовы представить план мирного урегулирования ситуации на востоке, и мы думаем, что следующие несколько дней будут очень важными, критичными для украинской истории и перспектив", - отметил Порошенко.

В то же время он поблагодарил США за поддержку Украины, в частности, за то, что Штаты считают неприемлемой аннексию Крыма Россией.

Между тем, новый Украины отметил важность поддержки США европейских перспектив Украины, модернизации и реформирования страны.

Обама, в свою очередь, отметил, что во время встречи с Порошенко они обсудили планы новоизбранного президента по достижению мира и порядка на востоке Украины, а также планы насчет экономического развития страны, включая борьбу с коррупцией, возможность помощи в обучении и повышении профессионализма военных.

Кроме вышесказанного напомним, что Петр Порошенко 3-4 июня пребывает с визитом в Польше. Обратим внимание, что это первый зарубежный визит Порошенко в статусе новоизбранного главы государства.