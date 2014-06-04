Обама предупредил Россию: "времена империй" закончились

Президент США Барак Обама напомнил России о давно минувших "временах империй" и напомнил, что Вашингтон никогда не признает оккупации Крыма.

Об этом он заявил на торжествах по случаю 25-летия первых демократических выборов в Польше, передает "Украинская правда".

Кроме того, Обама поддержал украинский народ, который "стремится к той же свободе и возможностям и прогрессу, которые мы празднуем сегодня".

По его словам, дальнейшая агрессия России приведет к еще большей изоляции этой страны.

"Потому что после такого количества пролитой крови, стольких усилий, чтобы объединить Европу, мы не можем позволить агрессивной тактике 20-го века определять 21-й", - сказал Обама.

Президент США призвал Европу объединиться в поддержку борцов за свободу и поблагодарил поляков за их "железную волю", которая показала, что обычные граждане могут изменить ход истории, а танки и войска – ничто против идей свободы.

Кроме того, Обама подчеркнул свою уверенность в том, что Украина может стать сильной и процветающей страной, если будет чувствовать поддержку мира.

Также глава Белого дома пообещал поддержать шаги украинского правительства по выходу из кризиса.

Отдельно Обама заверил, что США предоставят украинской армии помощь: бронежилеты и приборы ночного видения.

Напомним, ранее президент США поздравил Украину: избрание Порошенко было мудрым решением.