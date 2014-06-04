Украинская авиация не обстреливала Луганскую ОГА - штаб АТО

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что украинская авиация не выполняла боевых задач, связанных с обстрелом здания Луганской ОГА.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Авиация не выполняла никаких задач, связанных с обстрелом областной администрации в городе Луганске. Никто из членов экипажа, которые выполняли боевое задание, не стрелял по зданию ОГА", - заявил Селезнев.

Также он рассказал о целях сил АТО в Луганске.

"…были две цели - это два блокпоста, где находились бандиты, и они были уничтожены", - подчеркнул Селезнев.

До этого СМИ писали, что миссия ОБСЕ в Украине имеет основания считать, что взрыв в Луганской обладминистрации был вызван ударом с воздуха, возможно - с самолета.

В Генпрокуратуре ранее заявляли, что главной версией взрыва, которую они расследуют, является неудачный выстрел из ПЗРК. В ГПУ подозревают, что боевики пытались сбить украинский самолет, но попали в здание.

Другая версия заключается в том, что здание обстрелял штурмовик Су-25, который в тот момент находился над городом.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами взрыва в Луганской ОГА стали 8 человек, еще 11 - получили ранения.