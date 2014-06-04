В Свердловске боевики окружили погранотряд: возможен штурм - журналист

В центре города Свердловск (Луганская область) террористы окружили отдел пограничного отряда. Видны пулеметчики и снайперы, ожидается, что ночью начнется штурм.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

"На выручку коллегам бросились погранцы из пункта пропуска "Должанский". Но они не могут попасть в Свердловск. Пророссийски настроенные местные жители перекрыли дороги", - написал журналист.

По его словам, пограничникам нужна срочная помощь.

"У них не получается связаться со штабом АТО. По информации местных жителей, в районе села Провалье Свердловского района, замечены примерно 30 тентовых КамАЗов с боевиками. В лесополосе, прикрытые ветками, стоят 10 российских БТРов, которые ночью незаконно, но беспрепятственно, пересекли украинскую границу", - резюмировал Бочкала.

Кроме вышесказанного напомним, что 2 июня, с раннего утра до поздней ночи в Луганске пограничники вели бой с бандой из около 500 террористов - боевики напали на погранотряд с тяжелым вооружением: гранатометами и минометами.

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