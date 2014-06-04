Возле Луганского горсовета стоят около 20 автобусов одинакового цвета: опубликовано фото

У здания Луганского городского совета собралось около двух десятков одинаковых пассажирских автобусов зеленого цвета.

Цель их прибытия пока неизвестна, сообщает informator.lg.ua.

Напомним, сегодня ночью боевики штурмовали воинскую частиь ППС Нацгвардии. В результате штурма погибли шестеро терррористов и около 20 были ранены.

Бойцы Нацгвардия сражалась до последнего патрона, однако вынуждены были отступить. Среди правоохранителей трое силовиков были ранены.

В ходе боев часть была уничтожена. Оставаться на территории воинской части бойцам не было смысла, поскольку там "осталось фактически пожарище".