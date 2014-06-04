Беспорядки на Донбассе: в трех городах застрелили мирных жителей

В городах Торез, Макеевка и Шахтерск Донецкой области неизвестные из огнестрельного оружия убили мирных жителей. В каждом из городов милиционеры обнаружили по одному убитому человеку.

Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области, пишет "Новости Донбасса".

Так, в Торезе на ул.Совхозная с огнестрельным ранением обнаружен труп 33-летнего водителя частного предприятия.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, группа неизвестных мужчин, одетых в черную форменную одежду без опознавательных знаков, в черных масках, вооруженных автоматическим оружием, находясь на территории промышленной площадки ЧП, из автоматического оружия расстреляли хозяйственные постройки, расположенные на территории вышеуказанного ЧП, и произвели несколько выстрелов в водителя, который убегал с места события.

"В результате причиненных ранений он погиб на месте. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 УК Украины", - добавили в МВД.

Между тем, по данным милиционеров, в районе остановки общественного транспорта "Горностаевская" в Червоногвардейском районе Макеевки был обнаружен труп неустановленного мужчины в легковом автомобиле.

"В ходе осмотра места события были выявлен легковой автомобиль "Daewoo Lanos", черного цвета, без номерных знаков, с повреждениями. В автомобиле находится с огнестрельными ранениями труп 37-летнего мужчины, место жительства устанавливается. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст.115 ч.1 УК Украины", - добавили в ведомстве.

Также милиционеры сообщили о том, что в Шахтерске, около кафе, расположенном в пер.Вокзальный, с огнестрельным ранением обнаружен труп 19-летнего местного жителя.

"Другие данные и обстоятельства события устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - ст. 115 ч. 1 УК Украины", - резюмировали в МВД.

Кроме вышесказанного напомним, 3 июня вечером на трассе Ростов-Донецк в районе Шахтерска террористы из так называемой "Донецкой народной республики" расстреляли автомобиль. В результате инцидента погибла 19-летняя девушка.

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