В ДонОГА рассказали, в каких городах области продолжаются бои

В Донецкой области боевики ДНР продолжают нагнетать напряженность: в регионе звучат выстрелы, происходят грабежи и похищения людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, передают "Новости Донбасса".

При этом силы АТО перешли в наступление и уже навели порядок в северных районах области.

В то же время, на протяжении всего дня 3 июня шли бои в Красном Лимане: после отказа боевиков сложить оружие украинские силовики перешли в наступление, уничтожили блокпосты террористов и освободили город.

После окончания боев началась проверка документов граждан на территории города.

Также не прекращаются бои вокруг Славянска: террористы неоднократно пытались покинуть город вместе с мирными жителями, но украинские силовики проводят работу по идентификации боевиков, чтобы отделить их от мирных жителей и не дать выйти из окружения.

Наиболее пострадало от боев в Славянском районе село Семеновка: здесь для выполнения заданий АТО были подключены бронетехника и авиация.

Также остается напряженной ситуация в самом Донецке – до 30 июня прекратил работу аэропорт, в городе остается множество вооруженных людей.

Вместе с тем, к участникам противостояния обратился профсоюз работников угольной промышленности, который призвал во имя целостности Украины прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

В обращении профсоюза, среди прочего, говорится, что в ходе вооруженного противостояния идет разрушение промышленных и гражданских объектов, гибнут мирные граждане, активизировались преступники и провокаторы, участились случаи ограблений и мародерства.

Отдельно работники угольной отрасли обратились к новому Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой использовать свои конституционные полномочия для незамедлительного мирного разрешения конфликта.

Тем временем, в Артемовске вооруженными людьми был обстрелян дом бизнесмена, которого боевики заподозрили в финансировании Нацгвардии. Террористы устроили "обход" игорных заведений и ювелирных магазинов этого бизнесмена.

В Снежном террористы ДНР на блокпосту задержали двух сотрудников Дмитровской пограничной службы. На данный момент их местонахождение неизвестно.



В Харцызске боевики пришли в исполком горсовета и потребовали от мэра города согласовывать действия с представителями ДНР и совершать отчисления боевикам.

В Волновахском и Шахтерском районах не прекращается стрельба на блокпостах.

Так, в Шахтёрске от ран умер мирный житель, пострадавший в результате захвата горотдела милиции боевиками ДНР, а возле блокпоста террористы расстреляли 19-летнюю девушку, которая училась ездить на автомобиле.

Напряженной остается ситуация в Горловке, Дзержинске, Донецке, Дружковке, Енакиево, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске, Харцызске, Шахтёрске, Волновахском и Славянском районах.

Больше о боях на Донбассе и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".